Аллегри прокомментировал выход в полуфинал ЛЕ

Главный тренер «Ювентуса»высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.

Напомним, что на этой стадии туринцы справились с португальским «Спортингом», победив дома 1:0 и сыграв накануне вничью на выезде 1:1.

«Это был прекрасный день для "Ювентуса". Мы показали хорошую игру, особенно во втором тайме, но нам нужно улучшить результативность. Теперь надо сосредоточиться на Серии А, где в последнее время мы теряли очки. Нам нужно закрепиться в первой четверке», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

В полуфинале Лиги Европы «Ювентус» сыграет с «Севильей». Отметим, что первые матчи данной стадии пройдут 11 мая. Ответные — 18-го числа.