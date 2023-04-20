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    Мартинес: «Интер» хочет завершить этот сезон на высокой ноте

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    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Аргентинец был признан лучшим игроком встречи.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    «Это счастье. Мы хотели выйти в полуфинал и мы его заслужили. Команда сражалась, даже когда все складывалось не так, как нам хотелось. Мы показали себя настоящих. Если получится всегда играть так, как сегодня, сможем многого добиться. Хотим завершить сезон на высокой ноте.

    Я очень рад. Мы решили очень важную задачу. Я не забивал очень долго. Рад, что этот мяч помог команде. Я счастлив, что делаю эту работу каждый день. Нужно продолжать в том же духе. Я всегда стараюсь помогать команде, даже если не забиваю», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

    Напомним, «нерадзурри» взяли верх над «Бенфикой» по сумме двух матчей со счетом 5:3 и в полуфинале сыграют с «Миланом».

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