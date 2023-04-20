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    Аллегри: В матче со «Спортингом» нужно пытаться забить еще

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался относительно предстоящего ответного поединка против «Спортинга» в четвертьфинале Лиги Европы.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мы должны рассматривать эту игру как "сухарь". Не нужно вспоминать первый матч. "Спортинг" — это команда, которая смогла выбить из турнира "Арсенал". Будет сложно, но на этом этапе турнира мы все равно будем играть только против команд такого уровня.

    Просто немыслимо думать о том, что мы будем играть в этом матче от защиты, учитывая то, что предыдущий матч закончился со счетом 1:0. Нужно пытаться забить еще. Будут и такие моменты, когда нам нужно будет отрабатывать в защите и действовать лучше, чем в первом матче», — приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

    «Ювентус» одержал победу в Турине со счетом 1:0. Ответная игра состоится 20 апреля в Лиссабоне в 22:00 мск.

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