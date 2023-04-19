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    Титов: Обыграть «Акрон» на классе — это не про сегодняшний «Спартак»

    Футбол Спартак Акрон Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча красно-белых против тольяттинского «Акрона» в Кубке России.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «"Спартак" потерял Соболева, Селихова, еще одного нападающего, Промеса, Джикию.

    Проблема "Спартака", что они пропускают в каждом матче. Еще минусы: футбольное поле, сумасшедшая поддержка "Акрона", игра будет сложная.

    Это решающий матч для "Спартака", в чемпионате занять первое место шансов мало, остается Кубок.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Акрон" — "Спартак"

    Сможет ли "Спартак" обыграть "Акрон" на классе? Это не про сегодняшний "Спартак", класс игроков, если брать в совокупности, выше, но нет Тихонова, Аленичева и Кечинова. Этот класс абсолютно разный. Хочется, чтобы опасения через 6–7 часов пропали», - приводит слова Титова «Матч ТВ».

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    • Напомним, ранее «Акрон» выиграл в Кубке России у «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо».

    Матч «Акрон» — «Спартак» пройдет 19 апреля в Тольятти, начало — в 16:30 мск.

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