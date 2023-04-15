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    «Нефтехимик» разгромил «Краснодар 2», а «Велес» в гостях обыграл «КАМАЗ»

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    Обзор матчей 27-го тура российской Первой лиги.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» — «Краснодар 2» 3:0

    Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте встречи. Отличился защитник команды Богдан Зорин.

    На 33-й минуте нападающий «Нефтехимика» Константин Базелюк удвоил преимущество своей команды — 2:0.

    На 50-й минуте форвард хозяев Максим Барсов поставил точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Краснодар-2 3:0
    Голы: 1:0 Zorin B. (14'), 2:0 Константин Базелюк (33'), 3:0 Barsov M. (50') Нефтехимик: Артём Голубев, Barsov M., Константин Базелюк, Berdnikov A., Denisov R., Galiulin V., Kalugin N., Kotov P., Laikin M., Moskvichev V., Zorin B. Краснодар-2: Станислав Агкацев, Gayvoronskiy D., Gubzhokov I., Олег Исаенко, Ivanov D., Karpov D., Nduka I. D., Okoronkwo J., Plotnikov N., Владислав Самко, Григорий Жилкин Предупреждения: Laikin M. (36'), Ivanov D. (53')

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги с 36-ю очками в активе. «Краснодар 2» располагается на последней 18-й строчке (21).

    «КАМАЗ» — «Велес» 0:2

    Первый гол забил полузащитник «Велеса» Олег Смирнов на 26-й минуте встречи. Второй мяч гости забили в концовке первого тайма. Отличился нападающий команды Джамал Дибиргаджиев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Велес 0:2
    Гол: 0:1 Smirnov O. (26') КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Алексей Герасимов, Карим Гираев, Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Даниил Шамкин, Виктор Свежов, Николай Толстопятов Велес: Kosarevskiy P., Abdullahi S. K., Bezchasnyuk A., Bokoev M., Dibirgadzhiev J., Kabakhidze V., Даниэль Мишкич, Евгений Песиков, Pochivalin V., Sarkisyan G., Smirnov O. Предупреждения: Sarkisyan G. (15'), Евгений Песиков (15'), Даниэль Мишкич (40'), Владлен Бабаев (82'), Dibirgadzhiev J. (87'), Kertanov K. (90+2'), Bezchasnyuk A. (90+3'), Николай Толстопятов (90+4')

    После этого матча «Велес» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Первой лиги с 28-ю очками в активе. «КАМАЗ» занимает 10-ю строчку (36).

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