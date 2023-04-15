ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Исраэль АдесаньяАдесанья отомстил Перейре за 3 поражения. Исраэль прикончил давнего врага во втором раунде
  • 10:36
    • Лисандро Мартинес больше не сыграет в этом сезоне
  • 10:20
    • «Реал» и Модрич договорились о новом контракте
  • 09:41
    • Сорокин — лучший вратарь «регулярки» НХЛ по «сухим» матчам
  • 09:10
    • Кучеров стал лучшим российским бомбардиром сезона в НХЛ
  • 09:00
    • Сампаоли возглавил «Фламенго»
    Все новости спорта

    Инвестор «Химок» назвал главную задачу Талалаева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки РПЛ Футбол России
    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал, какие задачи поставлены перед новым главным тренером команды Андреем Талалаевым.

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    Садыгов ответил на вопрос, останется ли Талалаев с «Химками», если клуб вылетит из РПЛ.

    «Мы эти вещи не обсуждали. У него контракт на пять лет. У него другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться.

    Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

  • Писарев о Талалаеве в «Химках»: Возглавлять три команды за сезон — это многовато
  • Читайте по теме

    • Ранее в этом сезоне Талалаев был уволен из грозненского «Ахмата» и московского «Торпедо».

    «Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 22 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» учинит разгром «лисам»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Прервут ли нижегородцы свою серию поражений?
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Ньюкасл» и «Астон Вилла» проведут «сухой» матч?
  • «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры