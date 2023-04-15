Инвестор «Химок» назвал главную задачу Талалаева

Инвестор «Химок»рассказал, какие задачи поставлены перед новым главным тренером команды

Садыгов ответил на вопрос, останется ли Талалаев с «Химками», если клуб вылетит из РПЛ.

«Мы эти вещи не обсуждали. У него контракт на пять лет. У него другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться.

Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Ранее в этом сезоне Талалаев был уволен из грозненского «Ахмата» и московского «Торпедо».

«Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 22 туров.