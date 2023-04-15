«Рубин» разгромил «Шинник», а «Волга» и «Арсенал» разошлись миром

Обзор матчей 27-го тура российской Первой лиги.
«Рубин» — «Шинник» 3:0
Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте матча. Отличился нападающий «Рубина» Виталий Лисакович.
На 73-й минуте казанцы удвоили свое преимущество благодаря голу полузащитника команды Дмитрия Кабутова — 2:0.
На 86-й минуте игрок «Рубина» Алан Дзагоев забил 3-й гол и поставил точку в этом матче.
Футбол. Россия. ФНЛ
Рубин — Шинник 3:0
Голы: 2:0 Дмитрий Кабутов (73'), 3:0 Dzagoev A. (86')
Рубин: Юрий Дюпин, Марат Апшацев, Игорь Горбунов, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович, Александр Мартынович, Илья Самошников, Teslenko E., Uridia M., Александр Зотов
Шинник: Михаил Филиппов, Андреа Чуканов, Роман Емельянов, Gruznov I., Артём Кулишев, Pokidyshev N., Денис Самойлов, Андрей Савинов, Андрей Семёнов, Артём Семейкин, Вячеслав Зинков
Предупреждения: Артём Семейкин (59'), Дмитрий Кабутов (76')
Удаление: Андрей Батютин (89')
Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиге с 50-ю очками в активе. «Шинник» располагается на 9-й позиции (36).
«Волга» — «Арсенал» 0:0
Команды так и не смогли забить гол в этом матче. Игроки «Волги» получили две желтые карточки, а футболисты «Арсенала» отметились одним горчичником.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волга Ульяновск — Арсенал Тула 0:0
Волга Ульяновск: Klimovich A., Bilalov B., Егор Данилкин, Аслан Дашаев, Efremov D., Fanye Toure M., Илья Кубышкин, Magomadov C., Morozov K., Paskin G., Stephen G. B.
Арсенал Тула: Егор Шамов, Кирилл Большаков, Despotovic D., Kaynov M., Khabibov A., Ираклий Манелов, Кирилл Панченко, Илья Сериков, Sokol A., Stepanov D., Сергей Ткачёв
Предупреждения: Егор Данилкин (45'), Magomadov C. (58'), Михаил Яковлев (83')
После этого матча «Волга» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги с 22 очками в активе. Тульский «Арсенал» располагается на 6-й строчке (37).