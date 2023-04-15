«Рубин» разгромил «Шинник», а «Волга» и «Арсенал» разошлись миром

Обзор матчей 27-го тура российской Первой лиги.

«Рубин» — «Шинник» 3:0

Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте матча. Отличился нападающий «Рубина» Виталий Лисакович.

На 73-й минуте казанцы удвоили свое преимущество благодаря голу полузащитника команды Дмитрия Кабутова — 2:0.

На 86-й минуте игрок «Рубина» Алан Дзагоев забил 3-й гол и поставил точку в этом матче.

Футбол. Россия. ФНЛ Рубин — Шинник 3:0 Голы: 2:0 Дмитрий Кабутов (73'), 3:0 Dzagoev A. (86') Рубин: Юрий Дюпин, Марат Апшацев, Игорь Горбунов, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович, Александр Мартынович, Илья Самошников, Teslenko E., Uridia M., Александр Зотов Шинник: Михаил Филиппов, Андреа Чуканов, Роман Емельянов, Gruznov I., Артём Кулишев, Pokidyshev N., Денис Самойлов, Андрей Савинов, Андрей Семёнов, Артём Семейкин, Вячеслав Зинков Предупреждения: Артём Семейкин (59'), Дмитрий Кабутов (76') Удаление: Андрей Батютин (89')

Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиге с 50-ю очками в активе. «Шинник» располагается на 9-й позиции (36).

«Волга» — «Арсенал» 0:0

Команды так и не смогли забить гол в этом матче. Игроки «Волги» получили две желтые карточки, а футболисты «Арсенала» отметились одним горчичником.

Футбол. Россия. ФНЛ Волга Ульяновск — Арсенал Тула 0:0 Волга Ульяновск: Klimovich A., Bilalov B., Егор Данилкин, Аслан Дашаев, Efremov D., Fanye Toure M., Илья Кубышкин, Magomadov C., Morozov K., Paskin G., Stephen G. B. Арсенал Тула: Егор Шамов, Кирилл Большаков, Despotovic D., Kaynov M., Khabibov A., Ираклий Манелов, Кирилл Панченко, Илья Сериков, Sokol A., Stepanov D., Сергей Ткачёв Предупреждения: Егор Данилкин (45'), Magomadov C. (58'), Михаил Яковлев (83')

После этого матча «Волга» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги с 22 очками в активе. Тульский «Арсенал» располагается на 6-й строчке (37).