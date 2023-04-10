«Барселона» — «Жирона»: счет матча 0:0, обзор

«Барселона» Фото: globallookpress.com
Соперники расписали «сухую» мировую, так и не распечатав ворота друг друга.
Футбол. Испания. Примера
Барселона — Жирона 0:0
Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Серхи Роберто (Франк Кессье, 46'), Серхио Бускетс, Гави, Рафаэл Диас (Жорди Альба, 75'), Роберт Левандовски, Ансумане Фати (Ферран Торрес, 68') Жирона: Валентин Кастеллано (Кристиан Стуани, 60'), Тони Вилья (Ян Коуту, 60'), Борха Гарсия (Алейш Гарсия, 46'), Иван Мартин (Валери Фернандес, 84'), Виктор Цыганков (Родриго Рикельме, 71'), Ориоль Ромеу Видаль, Хавьер Эрнандес, Давид Лопес, Сантьяго Буэно, Martinez Arnau, Пауло Гассанига Предупреждения: Валентин Кастеллано (32'), Кристиан Стуани (77')
Календарь и таблица испанской Примеры
После этой игры позиции команд остались прежними: «Барселона» (72 очка) — первая, «Жирона» (35 пунктов) — одиннадцатая.