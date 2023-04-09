«Лорьян» — «Марсель»: счет матча 0:0, обзор голов

В 30-м туре французской Лиги 1принял. Матч команды закончили вничью со счетом 0:0.

«Лорьян» не может выиграть третий тур подряд. Он занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. На его счету 45 очков.

Календарь и таблица Лиги 1

«Марсель» уже пятый тур не проигрывает, но за два тура он потерял 4 пункта. Из-за этого гости опустились на третье место. У них 61 очков, а отставание от лидера составляет 8 пунктов.

Футбол. Франция. Лига 1 Лорьян — Марсель 0:0 Лорьян: Вито Манноне, Бамо Мейте, Монтассар Тальби, Венсан Ле Гофф, Yoann Cathline, Жан-Виктор Макенго, Жюльен Понсо, Дарлин Йонгва, Ромен Февр, Бамба Дьенг (Ибраима Коне, 83'), Адиль Аушиш (Стефан Диарра, 75') Марсель: Алексис Санчес (Vítor Carvalho, 82'), Маттео Гюэндузи (Руслан Малиновский, 82'), Дженгиз Ундер, Нуну Тавареш, Жордан Верету, Валентин Ронжье, Жонатан Клосс, Зеад Колашинац (Эрик Бейи, 90'), Леонардо Балерди, Самуэль Жиго (Шансель Мбемба, 83'), Пау Лопес Предупреждения: Руслан Малиновский (85'), Леонардо Балерди (87')

В следующем туре «Марсель» примет у себя дома «Труа». «Лорьян» отправится в гости к «Монако».