Гальтье: «ПСЖ» важно было выиграть у «Ниццы» после недавних неудач

Главный тренер «ПСЖ»высказался о победе над «Ниццей» (2:0) в 30-м туре чемпионата Франции.

«Было важно выиграть после вчерашней победы "Ланса" и наших неудачных домашних матчей с "Ренном" и "Лионом".

Я попросил игроков действовать очень компактно и поменять стиль игры с тем, чтобы показать более солидный футбол. Игроки приложили огромные усилия и работали как команда», — цитирует Гальтье L’Equipe.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» набрал 69 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись от второго «Ланса» на шесть пунктов. У «Ниццы» осталось 45 баллов и восьмая строчка.