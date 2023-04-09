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    Гальтье: «ПСЖ» важно было выиграть у «Ниццы» после недавних неудач

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Ницца
    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о победе над «Ниццей» (2:0) в 30-м туре чемпионата Франции.

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «Было важно выиграть после вчерашней победы "Ланса" и наших неудачных домашних матчей с "Ренном" и "Лионом".

    Я попросил игроков действовать очень компактно и поменять стиль игры с тем, чтобы показать более солидный футбол. Игроки приложили огромные усилия и работали как команда», — цитирует Гальтье L’Equipe.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» набрал 69 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись от второго «Ланса» на шесть пунктов. У «Ниццы» осталось 45 баллов и восьмая строчка.

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