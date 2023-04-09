Гальтье: «ПСЖ» важно было выиграть у «Ниццы» после недавних неудач

Кристоф Гальтье Фото: globallookpress.com
«Было важно выиграть после вчерашней победы "Ланса" и наших неудачных домашних матчей с "Ренном" и "Лионом".
Я попросил игроков действовать очень компактно и поменять стиль игры с тем, чтобы показать более солидный футбол. Игроки приложили огромные усилия и работали как команда», — цитирует Гальтье L’Equipe.
«ПСЖ» набрал 69 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись от второго «Ланса» на шесть пунктов. У «Ниццы» осталось 45 баллов и восьмая строчка.