«Ницца» — «ПСЖ»: счет матча 0:2, обзор голов

на выезде переигралсо счетом 2:0 в матче 30-го тура французской Лиги 1.

Открыл счет в поединке Лионель Месси с передачи Нуну Мендеша, а точку в игре поставил точный удар Серхио Рамоса с передачи Лионеля Месси.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — ПСЖ 0:2 Голы: 0:1 Лионель Месси (26'), 0:2 Серхио Рамос (76') Ницца: Каспер Шмейхель, Юссуф Ндайишимие, Жан-Клер Тодибо, Данте, Антуан Менди (Пабло Росарио, 68'), Кефрен Тюрам-Юльен, Хишем Будауи (Гаэтан Лаборде, 75'), Мельвен Бар (Билал Браими, 68'), Аарон Рэмси (Росс Баркли, 83'), Николя Пепе, Теремас Моффи (Бадредин Буанани, 83') ПСЖ: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Нуну Мендеш (Эль-Шадай Битшиабу, 77'), Карлос Солер (Уоррен Заир-Эмери, 89'), Ренату Саншеш (Фабиан Руис, 10'), Витор Феррейра, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркос Маркиньос, Перейра Данилу, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждение: Кефрен Тюрам-Юльен (88')

Заработанные три очка позволили «ПСЖ» набрать 69 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от второго «Ланса» на шесть пунктов. У «Ниццы» осталось 45 баллов и восьмая строчка.