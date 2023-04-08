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    Гол и ассист Месси принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей»

    «Ницца» — «ПСЖ»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «ПСЖ» на выезде переиграл «Ниццу» со счетом 2:0 в матче 30-го тура французской Лиги 1.

    Гол+пас Лионеля Месси
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    Гол+пас Лионеля Месси

    Открыл счет в поединке Лионель Месси с передачи Нуну Мендеша, а точку в игре поставил точный удар Серхио Рамоса с передачи Лионеля Месси.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — ПСЖ 0:2
    Голы: 0:1 Лионель Месси (26'), 0:2 Серхио Рамос (76') Ницца: Каспер Шмейхель, Юссуф Ндайишимие, Жан-Клер Тодибо, Данте, Антуан Менди (Пабло Росарио, 68'), Кефрен Тюрам-Юльен, Хишем Будауи (Гаэтан Лаборде, 75'), Мельвен Бар (Билал Браими, 68'), Аарон Рэмси (Росс Баркли, 83'), Николя Пепе, Теремас Моффи (Бадредин Буанани, 83') ПСЖ: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Нуну Мендеш (Эль-Шадай Битшиабу, 77'), Карлос Солер (Уоррен Заир-Эмери, 89'), Ренату Саншеш (Фабиан Руис, 10'), Витор Феррейра, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркос Маркиньос, Перейра Данилу, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждение: Кефрен Тюрам-Юльен (88')

    Заработанные три очка позволили «ПСЖ» набрать 69 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от второго «Ланса» на шесть пунктов. У «Ниццы» осталось 45 баллов и восьмая строчка.

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