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    Тихонов: У «Спартака» есть лицо, но немного не везет

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) в Кубке России.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Нехватка ресурса. Не было исполнителей — Промеса, Соболева, то есть людей, которые могут сделать результат.

    Понимаю ли я, чего сейчас хочет главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль от команды? Понимаю. Это видно. Команда играет и старается. Есть моменты, в которых немного не везет. Есть потери, но вернулся Мозес. Надеюсь, вернется Промес. Все равно лицо у "Спартака" есть.

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    • Пусть даже игра будет чуть хуже, но появится результат. Так легче. Мы прекрасно понимаем, что у команды есть игра, но почему-то нет результата», — сказал Тихонов «Российской газете».

    В субботу, 8 апреля, «Спартак» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ.

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