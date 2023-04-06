Тихонов: У «Спартака» есть лицо, но немного не везет

Бывший капитан «Спартака»рассказал, почему красно-белые проиграли(1:2) в Кубке России.

«Нехватка ресурса. Не было исполнителей — Промеса, Соболева, то есть людей, которые могут сделать результат.

Понимаю ли я, чего сейчас хочет главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль от команды? Понимаю. Это видно. Команда играет и старается. Есть моменты, в которых немного не везет. Есть потери, но вернулся Мозес. Надеюсь, вернется Промес. Все равно лицо у "Спартака" есть.

Пусть даже игра будет чуть хуже, но появится результат. Так легче. Мы прекрасно понимаем, что у команды есть игра, но почему-то нет результата», — сказал Тихонов «Российской газете».

В субботу, 8 апреля, «Спартак» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ.