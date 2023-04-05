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    Гол Вернера вывел «Лейпциг» в полуфинал Кубка Германии

    «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: счет 2:0, обзор гола

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Боруссия Д РБ Лейпциг
    В матче 1/4 финала Кубка Германии «Лейпциг» со счетом 2:0 победил дортмундскую «Боруссию».

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    Первый гол в составе «быков» забил нападающий Тимо Вернер. Форвард отметился на 22-й минуте встречи с передачи Мохамеда Симакана.

    Все вопросы хозяева сняли в компенсированное время после гола полузащитника Кевина Кампля.

    Футбол. Германия. Кубок
    РБ Лейпциг — Боруссия Д 1:0
    РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Мохамед Симакан (Лукас Клостерман, 79'), Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Бенджамин Хенрихс, Конрад Лаймер (Кевин Кампль, 88'), Амаду Айдара, Давид Раум (Марцель Хальстенберг, 88'), Доминик Собослаи, Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 70'), Тимо Вернер (Андре Силва, 78') Боруссия Д: Юлиан Брандт (Джуд Беллингхэм, 63'), Дониелл Мален, Марко Ройс (Джейми Байно-Гиттенс, 76'), Рафаэл Геррейру, Эмре Джан, Салих Озкан, Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс (Антони Модест, 85'), Никлас Зюле, Мариус Вольф (Юссуфа Мукоко, 46'), Грегор Кобель Предупреждения: Юлиан Рюэрсон (40'), Давид Раум (59'), Джуд Беллингхэм (85'), Дониелл Мален (90 + 2')

    Ранее в полуфинал Кубка Германии прошли «Фрайбург», «Айнтрахт» и «Нюрнберг».

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