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    «Фиорентина» легко обыграла «Кремонезе» в первом полуфинальном матче Кубка Италии

    «Кремонезе» — «Фиорентина»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Кремонезе
    «Фиорентина» на выезде победила «Кремонезе» со счетом 2:0 в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Голами в этой игре отметились Артур Кабрал и Николас Гонсалес.

    Футбол. Италия. Кубок
    Кремонезе — Фиорентина 0:2
    Голы: 0:1 Артур Кабрал (20'), 0:2 Николас Гонсалес (пенальти) (75') Кремонезе: Мухамаду Сарр, Эмануэль Айву, Маттео Бьянкетти (Леонардо Серникола, 63'), Хоан Васкес, Шарль Пикель, Марко Бенасси (Лука Лочошвили, 76'), Микеле Кастаньетти (Кристиан Буонаюто, 46'), Суалихо Мейте, Эмануэле Валери, Франк Тсаджут (Сирил Дессерт, 46'), Даниэль Чофани (Феликс Афена-Гьян, 67') Фиорентина: Артур Кабрал (Лука Йович, 82'), Николас Гонсалес, Антонин Барак (Джакомо Бонавентура, 70'), Жонатан Иконе (Йосип Брекало, 86'), Роландо Мандрагора (Гаэтано Кастровилли, 86'), Софьян Амрабат, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Лукас Мартинес, Додо, Пьетро Терраччиано Предупреждение: Лукас Мартинес (38') Удаление: Эмануэль Айву (73')

    Таким образом, «Фиорентина» имеет отличное преимущество перед ответной встречей, которая состоится 27 апреля.

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