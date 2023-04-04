Семин: Дзюба — режимистый, он принесет пользу «Локомотиву»

Известный тренеррассказал, почемубыстро стал лидером

Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах чемпионата России после перехода в «Локомотив».

«Объясняю, во-первых, тем, что он подходил "Локомотиву". У команды не было такого нападающего внутри штрафной.

Но пока это только начало, нужно себя проявлять и дальше. Дзюба это умеет — он же уезжал из "Зенита" в аренду в Тулу, всем все доказал, и потом началась новая жизнь. Он режимистый, принесет пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист.

Одно время хотел взять его в "Локомотив", но не удалось. Мне сложно сказать, что было дальше, потому что я не знал всех нюансов.

Не думаю, что Геркус его тогда не хотел. Думаю, что совет директоров не дал добро. Возможно, просто денег не хватило», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».