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    Семин: Дзюба — режимистый, он принесет пользу «Локомотиву»

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    Известный тренер Юрий Семин рассказал, почему Артем Дзюба быстро стал лидером «Локомотива».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах чемпионата России после перехода в «Локомотив».

    «Объясняю, во-первых, тем, что он подходил "Локомотиву". У команды не было такого нападающего внутри штрафной.

    Но пока это только начало, нужно себя проявлять и дальше. Дзюба это умеет — он же уезжал из "Зенита" в аренду в Тулу, всем все доказал, и потом началась новая жизнь. Он режимистый, принесет пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист.

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    • Одно время хотел взять его в "Локомотив", но не удалось. Мне сложно сказать, что было дальше, потому что я не знал всех нюансов.

    Не думаю, что Геркус его тогда не хотел. Думаю, что совет директоров не дал добро. Возможно, просто денег не хватило», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

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