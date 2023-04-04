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    Эммерсон: Иванов? Иногда даже волнуюсь, что он в своем возрасте так переживает

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Урал Спартак
    Защитник «Урала» Эммерсон высказался о победе его команды над «Спартаком» (2:1) в Кубке России.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Победа! Мы идем дальше. Слишком плотный график, чтобы мы радовались. Через три дня матч с "Ахматом", и мы уже готовимся к следующей игре.

    Гончаренко? Виктор Михайлович каждую игру находит особенные слова, чтобы замотивировать всех футболистов. Главное, что он держит всех в тонусе. Даже косметическими коррекциями состава он не мешает, а, наоборот, укрепляет.

    Иванов? Григорий Викторович с нами на трибуне, поддерживает, ездит с командой везде. Дай Бог ему здоровья! На самом деле, я иногда даже волнуюсь, что он в своем возрасте так переживает. Но он добавляет нам ощущения отцовской заботы, потому что человек настолько любит футбол, что он везде с нами», — приводит слова Эммерсона «Спорт-Экспресс».

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    • Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.

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