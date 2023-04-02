Аллегри: Мы знали, что будет сложно с «Вероной»

Главный тренер «Ювентуса»высказался о победе над «Вероной» (1:0) в матче 28-го тура Серии А.

«Мы знали, что будет сложно с "Вероной", команда физически крепка и обладает мастерством. У обеих команд были возможности забить. Мы хорошо начали второй тайм и могли увеличить счет, но не смогли этого сделать. И все же мы добились нужного результата.

Мы играли не очень хорошо, и я думаю, что в последние пять минут мы должны были пойти вперед и забить второй мяч, продолжать давить.

"Вероне" нужно было лишь сделать один заброс в нашу штрафную, а там могло произойти что угодно. Мы могли бы сидеть здесь и зализывать раны, если бы соперник сравнял счет», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» набрал 44 очка и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице. У «Вероны» осталось 19 пунктов и восемнадцатая строчка.