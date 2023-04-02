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    Аллегри: Мы знали, что будет сложно с «Вероной»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус Верона
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Вероной» (1:0) в матче 28-го тура Серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мы знали, что будет сложно с "Вероной", команда физически крепка и обладает мастерством. У обеих команд были возможности забить. Мы хорошо начали второй тайм и могли увеличить счет, но не смогли этого сделать. И все же мы добились нужного результата.

    Мы играли не очень хорошо, и я думаю, что в последние пять минут мы должны были пойти вперед и забить второй мяч, продолжать давить.

    "Вероне" нужно было лишь сделать один заброс в нашу штрафную, а там могло произойти что угодно. Мы могли бы сидеть здесь и зализывать раны, если бы соперник сравнял счет», — приводит слова Аллегри Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» набрал 44 очка и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице. У «Вероны» осталось 19 пунктов и восемнадцатая строчка.

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