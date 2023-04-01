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    В РФС поддержали желание легионеров получить российские паспорта

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    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как относится к тому, что иностранные футболисты РПЛ хотят получить российские паспорта.

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    «РФС не занимается политикой натурализации легионеров. Возможны отдельные случаи, когда по стечению обстоятельств, по волеизъявлению того или иного легионера, когда получают российское национальное гражданство и при этом получают российское футбольное гражданство и к этому моменту еще будут представлять интерес для национальной сборной. Тогда это, наверное, в интересах страны.

    То, что он — воспитанник системы подготовки другой страны, не означает, что он не может приносить пользу нам. Тем не менее, это не принцип нашей политики по формированию сборной.

    Вы знаете, что мы с 2019 года проводим реформу системы подготовки резервов. Для этого создана программа юношеской футбольной лиги. С результатами этой работы и работы в иных направлениях мы рассчитываем получить достойную смену наших собственных футболистов. Это наша основная задача.

    Но если вдруг кто-то из футболистов желает получить российское гражданство, представляет интерес для сборной — для чего нам отказывать? Мы будем только сильнее», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ранее паспорта РФ получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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