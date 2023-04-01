В РФС поддержали желание легионеров получить российские паспорта

«РФС не занимается политикой натурализации легионеров. Возможны отдельные случаи, когда по стечению обстоятельств, по волеизъявлению того или иного легионера, когда получают российское национальное гражданство и при этом получают российское футбольное гражданство и к этому моменту еще будут представлять интерес для национальной сборной. Тогда это, наверное, в интересах страны.
То, что он — воспитанник системы подготовки другой страны, не означает, что он не может приносить пользу нам. Тем не менее, это не принцип нашей политики по формированию сборной.
Вы знаете, что мы с 2019 года проводим реформу системы подготовки резервов. Для этого создана программа юношеской футбольной лиги. С результатами этой работы и работы в иных направлениях мы рассчитываем получить достойную смену наших собственных футболистов. Это наша основная задача.
Но если вдруг кто-то из футболистов желает получить российское гражданство, представляет интерес для сборной — для чего нам отказывать? Мы будем только сильнее», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее паспорта РФ получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.