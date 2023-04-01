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    «Барселона» в следующем сезоне будет играть на Олимпийском стадионе из-за реконструкции «Камп Ноу»

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    «Барселона» в следующем сезоне будет проводить домашние на матчи на Олимпийском стадионе.

    «Камп Ноу»
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    «Камп Ноу»

    Это связано с тем, что на «Камп Ноу» в ближайшее время начнется реконструкция, сообщает Marca.

    «Барселона» уже уведомила Федерацию футбола Испании о том, что будет играть на Олимпийском стадионе.

    Ожидается, что «Барса» вернется на «Камп Ноу» в ноябре 2024 года.

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    • Вместимость Олимпийского стадиона — 55 926 зрителей. «Камп Ноу» может принять одновременно около 100 тысяч болельщиков.

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 26 туров, опережая мадридский «Реал» на 12 очков.

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