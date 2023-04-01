Артета: Это был непростой матч против непростого соперника

Наставникдал свой комментарий относительно победы над(4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

«Я очень доволен. Разные вещи происходили в команде в последние дни, но мы здорово на них отреагировали. Это был непростой матч против непростого соперника, но в целом мы заслужили победу. "Лидс" играл организованно, охотно, а мы несколько раз теряли мяч в опасных зонах.

Мы по-настоящему стабильны на протяжении сезона. Главное — завтрашний день, мы должны завтра работать лучше, чем сегодня. Мы не властны над тем, что делает "Манчестер Сити". Нужно сосредоточиться на том, что мы сами способны контролировать, и играть как можно лучше, чтобы добиться побед», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» набрал 72 очка и серию из шести побед в АПЛ. Он уверенно лидирует в таблице с отрывом от «Ман Сити» в 8 очков. «Лидс» с 26 очками занимает 16-е место.