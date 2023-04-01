«Арсенал» — «Лидс»: счет матча 4:1, обзор голов

В домашнем поединке 29-го тура чемпионата Англииразгромилсо счетом 4:1.

В составе «канониров» дублем отметился Габриэл Жезус. В первом тайме бразилец забил с пенальти, а во второй половине он отметился с передачи Леандро Троссарда.

Еще по голу у хозяев во втором тайме забили Бен Уайт и Гранит Джака. Мартинелли и Мартин Эдегор сделали по результативной передаче. Гости забили гол престижа благодаря усилиям Расмуса Кристенсена.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Лидс 4:1 Голы: 2:0 Бен Уайт (47'), 3:0 Габриэл Жезус (55'), 3:1 Расмус Кристенсен (76'), 4:1 Гранит Джака (84') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Пабло Мари, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко (Киран Тирни, 86'), Мартин Эдегор (Эмиль Смит Роув, 85'), Томас Парти (Жоржиньо, 60'), Гранит Джака (Фабиу Виейра, 86'), Леандро Троссард, Габриэл Жезус (Букайо Сака, 60'), Габриэл Мартинелли Лидс: Крисенсио Саммервилл (Жоржиньо Рюттер, 74'), Бренден Ааронсон (Уэстон Маккенни, 65'), Луис Синистерра (Родриго, 65'), Расмус Кристенсен, Марк Рока, Джек Харрисон (Патрик Бэмфорд, 85'), Хуниор Фирпо, Паскаль Стрёйк, Робин Кох (Лиам Купер, 74'), Люк Эйлинг, Иллан Меслье Предупреждения: Робин Кох (45 + 1'), Патрик Бэмфорд (90 + 1')

«Арсенал» набрал 72 очка и серию из шести побед в АПЛ. Он уверенно лидирует в таблице с отрывом от «Ман Сити» в 8 очков. «Лидс» с 26 очками занимает 16-е место.

В другом поединке тура «Брайтон» и «Брентфорд» устроили голевую перестрелку. Матч закончился ничьей 3:3.

В первом тайме команды забили по два гола. У «чаек» отметились Дэнни Уэлбек и Каору Митома. У «пчел» отличились Иван Тони и Понтус Янссон.

В начале второй половины Этан Пиннок вывел «Брентфорд» вперед, а Алексис Макаллистер спас «Брайтон» от поражения.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд 3:3 Голы: 2:2 Понтус Янссон (10'), 1:2 Айван Тони (22'), 2:2 Дэнни Уэлбек (28'), 2:3 Этан Пиннок (49'), 3:3 Алексис Мак Аллистер (пенальти) (90') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Йоэл Велтман (Хулио Сесар Энсисо, 72'), Льюис Данк, Леви Колвилл, Первис Эступинан (Facundo Valentin Buonanotte, 83'), Паскаль Гросс, Мойсес Кайседо, Соломон Марч, Алексис Мак Аллистер, Каору Митома, Дэнни Уэлбек (Дениз Ундав, 83') Брентфорд: Айван Тони, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 79'), Рико Генри, Матиас Йенсен (Саман Годдос, 85'), Кристиан Нергор, Миккель Дамсгор (Джош да Силва, 73'), Аарон Хики, Бен Ми, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Дэвид Райа Предупреждения: Аарон Хики (89'), Алексис Мак Аллистер (90 + 6')

У «Брайтона» и «Брентфорда» по 43 набранных балла. За ними закреплены 6-я и 7-я строчка соответственно.