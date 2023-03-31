Канчельскис: Пускай «Химки» заканчивают существовать и больше никогда не начинают

Российский тренеротреагировал на информацию, чтомогут прекратить существование в случае вылета из российской Премьер-лиги.

«Пускай закачивают существовать и больше никогда не начинают, если такое отношение. Зачем команду гробить? Отдайте её кому-нибудь. Не издевайтесь над футболом. Что это за отношение?

У нас кричат, что футбол развивается. Он у нас развивается, когда команды закрываются? Уникальные люди. Зачем они вообще приходят в футбол? Показать себя и засветиться? Я не понимаю этого вообще», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

«Химки» с 13 очками занимают 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.