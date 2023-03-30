Галактионов признан лучшим тренером месяца в РПЛ

из московскогопризнан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам марта, сообщает пресс-служба турнира.

В этом месяце «Локомотив» провел в чемпионате три матча, в которых набрал девять очков.

Галактионов победил в голосовании болельщиков. Кроме того, лучшим тренером месяца его признали девять из 10 экспертов лиги.

На награду также претендовали Владимир Федотов (ЦСКА — 6 очков в 3 матчах месяца), Сергей Ташуев («Ахмат» — 6 очков в 3 матчах), Марцел Личка («Оренбург» — 6 очков в 3 матчах) и Виктор Гончаренко («Урал» — 4 очка в 3 матчах).

Напомним, лучшим игроком марта в РПЛ стал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.