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    Галактионов признан лучшим тренером месяца в РПЛ

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    Михаил Галактионов из московского «Локомотива» признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам марта, сообщает пресс-служба турнира.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    В этом месяце «Локомотив» провел в чемпионате три матча, в которых набрал девять очков.

    Галактионов победил в голосовании болельщиков. Кроме того, лучшим тренером месяца его признали девять из 10 экспертов лиги.

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    • На награду также претендовали Владимир Федотов (ЦСКА — 6 очков в 3 матчах месяца), Сергей Ташуев («Ахмат» — 6 очков в 3 матчах), Марцел Личка («Оренбург» — 6 очков в 3 матчах) и Виктор Гончаренко («Урал» — 4 очка в 3 матчах).

    Напомним, лучшим игроком марта в РПЛ стал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

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