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    «24 февраля». Алексей Березуцкий назвал причину ухода из ЦСКА

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    Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, почему ушел из московского клуба.

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    Березуцкий покинул ЦСКА в июне 2022 года.

    «Я принял решение чуть раньше, [чем было объявлено официально]. Там много факторов. Три ключевых? 24 февраля (день начала специальной военной операции на Украине — прим.) .

    Невозможность… Первые сборы были тяжелыми, как и все первое время: количество тренировок и так далее. Глобально я пытался перевезти какие-то вещи, чтобы занималась жена…

    То же самое по бизнесу. Через большой промежуток времени я ощутил: не работает так. По своей сути. Не работает бизнес.

    И фактор какого-то непонятного движения, куда мы идем. Я про Россию: нас забанили в еврокубках. Непонятно, за что мы боремся, куда. У меня был план, и я его продолжал придерживаться. Хотя к лету было понятно: бан надолго. Неважно, хочет нас УЕФА принимать или нет: с нами просто команды не хотят играть. Даже если мы перейдем в Азию… И этот фактор тоже.

    И что я не мог переключиться — тоже сыграло свою роль. Моя жизнь до этого не была зациклена только на футболе. Я даже скажу больше… Нет, она тесно связана, на все сто процентов. Но не настолько. Много других интересов. Я даже не про бизнес. Оказалось, их нет резко», — сказал Березуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    Интервью с Алексеем Березуцким
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