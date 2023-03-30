«24 февраля». Алексей Березуцкий назвал причину ухода из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКАрассказал, почему ушел из московского клуба.

Березуцкий покинул ЦСКА в июне 2022 года.

«Я принял решение чуть раньше, [чем было объявлено официально]. Там много факторов. Три ключевых? 24 февраля (день начала специальной военной операции на Украине — прим.) .

Невозможность… Первые сборы были тяжелыми, как и все первое время: количество тренировок и так далее. Глобально я пытался перевезти какие-то вещи, чтобы занималась жена…

То же самое по бизнесу. Через большой промежуток времени я ощутил: не работает так. По своей сути. Не работает бизнес.

И фактор какого-то непонятного движения, куда мы идем. Я про Россию: нас забанили в еврокубках. Непонятно, за что мы боремся, куда. У меня был план, и я его продолжал придерживаться. Хотя к лету было понятно: бан надолго. Неважно, хочет нас УЕФА принимать или нет: с нами просто команды не хотят играть. Даже если мы перейдем в Азию… И этот фактор тоже.

И что я не мог переключиться — тоже сыграло свою роль. Моя жизнь до этого не была зациклена только на футболе. Я даже скажу больше… Нет, она тесно связана, на все сто процентов. Но не настолько. Много других интересов. Я даже не про бизнес. Оказалось, их нет резко», — сказал Березуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».