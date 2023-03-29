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    Глава судейского корпуса РФС объяснил возвращение Безбородова и Мешкова к работе в РПЛ

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    Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев объяснил возвращение к работе в РПЛ арбитров Виталия Мешкова и Владислава Безбородова к работе в РПЛ.

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    «В ближайшее время нас ожидают сразу 12 матчей и с учетом сложной логистики это создает для нас некоторые сложности.

    Четыре матча кубка станут решающими в борьбе за выход в полуфиналы путей РПЛ и регионов, поэтому на судей будет очень большая ответственность.

    Также в чемпионате наступают решающие игры в борьбе за сохранение места в РПЛ.

    Большое количество матчей в короткий промежуток времени заставляет нас использовать большое число арбитров, при этом мы не можем рассчитывать в поле на Сергея Карасева, который немного приболел.

    Поэтому возвращается Виталий Мешков и Владислав Безбородов. Молодые арбитры, которые показали неплохой уровень работы, например Рафаэль Шафеев, также получили назначения.

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    • Почему не работает в поле Владимир Москалев? Посчитали, что нужно постепенно возвращать его в сезон. У него была долгая пауза и в первом матче после возвращения он допустил несколько ошибок, которые, слава богу, были исправлены ВАР», — приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

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