Глава судейского корпуса РФС объяснил возвращение Безбородова и Мешкова к работе в РПЛ

Глава судейского департамента РФСобъяснил возвращение к работе в РПЛ арбитровк работе в РПЛ.

«В ближайшее время нас ожидают сразу 12 матчей и с учетом сложной логистики это создает для нас некоторые сложности.

Четыре матча кубка станут решающими в борьбе за выход в полуфиналы путей РПЛ и регионов, поэтому на судей будет очень большая ответственность.

Также в чемпионате наступают решающие игры в борьбе за сохранение места в РПЛ.

Большое количество матчей в короткий промежуток времени заставляет нас использовать большое число арбитров, при этом мы не можем рассчитывать в поле на Сергея Карасева, который немного приболел.

Поэтому возвращается Виталий Мешков и Владислав Безбородов. Молодые арбитры, которые показали неплохой уровень работы, например Рафаэль Шафеев, также получили назначения.

Почему не работает в поле Владимир Москалев? Посчитали, что нужно постепенно возвращать его в сезон. У него была долгая пауза и в первом матче после возвращения он допустил несколько ошибок, которые, слава богу, были исправлены ВАР», — приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».