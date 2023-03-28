Сольбаккен о ничье с Грузией: Мы должны были побеждать

Главный тренер сборной Норвегиипрокомментировал ничью с Грузией в матче 2-го тура отборочного цикла Евро-2024.

Поединок завершился вничью 1:1. У норвежцев забил Александер Серлот, у грузинов отметился Жорж Микаутадзе.

«Это матч, в котором мы должны были побеждать. В первом тайме мы играли так, как хотели. Помимо забитого мяча, мы создали несколько отличных моментов. Во втором тайме мы должны были забивать еще и выигрывать этот матч. Норвегия должна была забивать два, три гола», — сказал Сольбаккен в эфире канала TV 2.

Обе команды набрали первые очки в турнире. Они выступают в группе А.