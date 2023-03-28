Рабьо: Мы уважали Ирландию и знали, что это будет битва

Полузащитник сборной Франциипрокомментировал итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Ирландии (1:0).

«Мы сделали свою работу. Мы уважали Ирландию и знали, что это будет битва, так что мы приняли этот вызов. Временами нам удавалось окопаться, и мы добились победы.

В прошлом матче все было иначе. Мы были дома, у нас были свои болельщики, Нидерланды немного выдвинулись вперед. Здесь мы столкнулись с командой, которая сидела глубоко в обороне.

Против боевой и качественной команды было непросто. Тем не менее мы добились двух побед», — цитирует Рабьо официальный сайт УЕФА.

Франция с шестью очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.