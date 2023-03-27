Сегодня в 21:45 по московскому времени в Дублине сборная Ирландии примет серебряных медалистов чемпионата мира 2022 года — сборную Франции. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Ирландия

Сборная Ирландии трижды пробивалась через сито квалификации чемпионатов Европы. Впервые «зеленая армия» выступала на турнире в 1988 году в Германии. На том Евро ирландцы не смогли преодолеть групповую стадию, пропустив в плей-офф сборные СССР и Нидерландов.

В течение последующих пяти отборочных кампаний сборная Ирландии оставалась за бортом основного турнира и лишь в 2012 году команда смогла преодолеть квалификацию и сыграть в Польше и Украине. Однако и здесь «парни в зеленом» закончили турнир после трех матчей группового этапа.

Последний раз ирландцы выступали на чемпионате Европы в 2016 году во Франции. «Зеленая армия» впервые в истории вышли в плей-офф, но затем покинула турнир после первой стадии на выбывание, уступив как раз французам (1:2).

В 10-ти последних матчах на счету сборной Ирландии 5 побед, 1 ничья и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды за этот период составляет 14:11.

Франция

В отличии от ирландцев сборная Франция уже сыграла свой первый матч квалификации и добилась сверхубедительной победы. В домашней встрече против сборной Нидерландов подопечные Дидье Дешама решили исход поединка уже к 21-й минуте, отличившись трижды. На 88-й минуте нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе записал на свой счет дубль и зафиксировал итоговую победу французов — 4:0.

С 1992 года сборная Франции является постоянным участником финальных турниров Евро. «Трехцветные» дважды становились победителями чемпионата Европы — в 1984-м и в 2000-м годах. На прошлогоднем турнире, проходившем сразу в нескольких городах Европы, французы завершили выступление в 1/8 финала, где уступили сборной Швейцарии (3:3; 4:5 по пенальти).

Всего за 10 последних матчей на счету сборной Франции 7 побед и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды за этот период составляет 22:10.

Личные встречи

Всего в 10-ти последних матчах на счету сборной Франции 6 побед, ирландцы выиграли 3 встречи и еще один раз команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Ирландия — Франция с коэффициентом 2.11.