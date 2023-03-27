ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ирландия — Франция. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Ирландии и Франции

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Ирландии Сборная Франции Футбол Франции
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в четвертом матче серииСКА, «Авангард» и «Ак Барс» вышли в финал конференций, «Локо» и ЦСКА рубятся дальше Англия — УкраинаИдеальный старт. Англия возглавила группу после комфортной победы над Украиной Россия — ИракС почином! Дебютный гол Пиняева помог сборной России одолеть Ирак
  • 13:36
    • Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей
  • 14:46
    • «Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве
  • 13:55
    • Клубы MLS готовы совместно платить зарплату Месси
  • 13:14
    • В Кремле высказались по поводу ситуации с Fan ID
  • 12:40
    • Миранчук готов сыграть в ближайшем матче «Торино»
  • 12:13
    • Карпин объяснил свои слова о возможном увольнении из сборной России
  • 12:06
    • Кошечкин объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта
    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    Сегодня в 21:45 по московскому времени в Дублине сборная Ирландии примет серебряных медалистов чемпионата мира 2022 года — сборную Франции. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Ирландия

    Сборная Ирландии трижды пробивалась через сито квалификации чемпионатов Европы. Впервые «зеленая армия» выступала на турнире в 1988 году в Германии. На том Евро ирландцы не смогли преодолеть групповую стадию, пропустив в плей-офф сборные СССР и Нидерландов.

    В течение последующих пяти отборочных кампаний сборная Ирландии оставалась за бортом основного турнира и лишь в 2012 году команда смогла преодолеть квалификацию и сыграть в Польше и Украине. Однако и здесь «парни в зеленом» закончили турнир после трех матчей группового этапа.

    Последний раз ирландцы выступали на чемпионате Европы в 2016 году во Франции. «Зеленая армия» впервые в истории вышли в плей-офф, но затем покинула турнир после первой стадии на выбывание, уступив как раз французам (1:2).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В 10-ти последних матчах на счету сборной Ирландии 5 побед, 1 ничья и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды за этот период составляет 14:11.

    Франция

    В отличии от ирландцев сборная Франция уже сыграла свой первый матч квалификации и добилась сверхубедительной победы. В домашней встрече против сборной Нидерландов подопечные Дидье Дешама решили исход поединка уже к 21-й минуте, отличившись трижды. На 88-й минуте нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе записал на свой счет дубль и зафиксировал итоговую победу французов — 4:0.

    С 1992 года сборная Франции является постоянным участником финальных турниров Евро. «Трехцветные» дважды становились победителями чемпионата Европы — в 1984-м и в 2000-м годах. На прошлогоднем турнире, проходившем сразу в нескольких городах Европы, французы завершили выступление в 1/8 финала, где уступили сборной Швейцарии (3:3; 4:5 по пенальти).

    Всего за 10 последних матчей на счету сборной Франции 7 побед и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды за этот период составляет 22:10.

    Личные встречи

    Всего в 10-ти последних матчах на счету сборной Франции 6 побед, ирландцы выиграли 3 встречи и еще один раз команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Ирландия — Франция с коэффициентом 2.11.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ирландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры