Ирландия
В своем последнем поединке сборная Ирландии переиграла на своем поле Латвию (3:2) в рамках товарищеской встречи.
Осенью ирландцы боролись за выход в Лигу А Лиги наций, но закончили на 3-м месте группы первой группы Лиги В. Там команда набрала 7 очков за 6 матчей. В последнем туре ей удалось выиграть у Армении 3:2.
Коэффициенты матча Ирландия — Франция
В прошедшем чемпионате мира команда не принимала участия, так как не смогла пройти отбор. В группе А хозяева серьезно отстали от Португалии, что помешало побороться за выход в стыковой раунд.
На своем поле коллектив разгромил Шотландию, выиграл у Армении, Латвии и достойно выступил против Норвегии. Для него домашние стены — это важно.
Франция
В стартовом туре квалификации на чемпионат Европы 2024 года сборная разгромила на своем стадионе конкурента Нидерланды (4:0).
Французы выступают в статусе вице-чемпионата мира. Напомним, что коллектив Дидье Дешама дошел до финала мундиаля, где по пенальти проиграл сборной Аргентины.
До этого Франция выиграла все матчи плей-офф, обыграв Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0).
Нападающий и новый капитан французов Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром на ЧМ с 8 забитыми голами и двумя результативными передачами, после чего забил еще два голландцам.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Францию, коэффициент на победу которой равен 1,49. Успех Ирландии оценивается в 7,23, ничья — в 4,34.
В трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,11.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в четырех из пяти последних матчей Франции было забито больше 2,5 голов.