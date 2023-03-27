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    Справится ли Франция с Ирландией в гостях?

    Ирландия — Франция. Ставка (к. 2.11) и прогноз на отбор Евро-2024 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Франция
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    Франция разбила Нидерланды на старте отбора
    Сборные Ирландии и Франции сыграют в матче 2-го тура группы B отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 27 марта в 21:45 мск. Ирландия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 27 Марта 2023 года
    Ирландия
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    Ирландия

    В своем последнем поединке сборная Ирландии переиграла на своем поле Латвию (3:2) в рамках товарищеской встречи.

    Осенью ирландцы боролись за выход в Лигу А Лиги наций, но закончили на 3-м месте группы первой группы Лиги В. Там команда набрала 7 очков за 6 матчей. В последнем туре ей удалось выиграть у Армении 3:2.

    Коэффициенты матча Ирландия — Франция

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    В прошедшем чемпионате мира команда не принимала участия, так как не смогла пройти отбор. В группе А хозяева серьезно отстали от Португалии, что помешало побороться за выход в стыковой раунд.

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    На своем поле коллектив разгромил Шотландию, выиграл у Армении, Латвии и достойно выступил против Норвегии. Для него домашние стены — это важно.

    Франция

    В стартовом туре квалификации на чемпионат Европы 2024 года сборная разгромила на своем стадионе конкурента Нидерланды (4:0).

    Французы выступают в статусе вице-чемпионата мира. Напомним, что коллектив Дидье Дешама дошел до финала мундиаля, где по пенальти проиграл сборной Аргентины.

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    • До этого Франция выиграла все матчи плей-офф, обыграв Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0).

    Нападающий и новый капитан французов Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром на ЧМ с 8 забитыми голами и двумя результативными передачами, после чего забил еще два голландцам.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Францию, коэффициент на победу которой равен 1,49. Успех Ирландии оценивается в 7,23, ничья — в 4,34.

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    В трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,11.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в четырех из пяти последних матчей Франции было забито больше 2,5 голов.

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    Ирландия — Франция: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Справится ли Франция с Ирландией в гостях?
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