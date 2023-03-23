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    Семак о Fan ID: К сожалению, мы ничего не можем сделать

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его расстраивает ситуация с введением Fan ID в России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Конечно, жаль, что играем при пустых трибунах. Фанаты и активные болельщики создают прекрасную атмосферу.

    Но мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Будем ждать, что со временем будет найден какой-то консенсус», — приводит слова Семака «Чемпионат».

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    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

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    • Напомним, 23 марта «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в рамках товарищеского матча, который пройдет в Стамбуле. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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