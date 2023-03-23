Семак о Fan ID: К сожалению, мы ничего не можем сделать

Главный тренер «Зенита»признался, что его расстраивает ситуация с введениемв России.

«Конечно, жаль, что играем при пустых трибунах. Фанаты и активные болельщики создают прекрасную атмосферу.

Но мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Будем ждать, что со временем будет найден какой-то консенсус», — приводит слова Семака «Чемпионат».

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

Напомним, 23 марта «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в рамках товарищеского матча, который пройдет в Стамбуле. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.