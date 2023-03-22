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    Агент Лички: Марцел — лучший тренер сезона в РПЛ

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    Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, поделился мнением об успехах чешского специалиста в этом сезоне.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Личка — лучший тренер РПЛ после возобновления сезона. И не только по итогам первых трех весенних туров.

    Если посмотреть на качество футбола и результаты "Оренбурга", то, считаю, что Личка — лучший тренер всего сезона в РПЛ. Всего чемпионата.

    Думаю, мало кто сомневался, что Карпин и Федотов будут находиться довольно высоко в таблице. Эти специалисты уже о себе заявили. В принципе они делают то, что и должны делать. А от "Оренбурга" все ждали борьбы за выживание и не очень яркого футбола.

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    • Однако, на мой взгляд, сегодня команда Марцела — самая зрелищная и играющая в РПЛ. Вот это стало для многих сюрпризом.

    Лукавить не стану. Хозяева превзошли мои ожидания (»Оренбург« в матче со "Спартаком" — прим.). С другой стороны, в Оренбурге непросто всем, даже гранды попадают в мышеловку Лички. Подкупает, что "Оренбург" и в родных стенах, и на выезде старается играть в футбол, а не паркует "автобус". Думаю, все видели, что оренбуржцы могли победить "Спартак" с более крупным счетом. Столько моментов не реализовали...», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».

    «Оренбург» занимает седьмое место в таблице РПЛ после 20 туров.

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