Агент Лички: Марцел — лучший тренер сезона в РПЛ

Агент, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга», поделился мнением об успехах чешского специалиста в этом сезоне.

«Личка — лучший тренер РПЛ после возобновления сезона. И не только по итогам первых трех весенних туров.

Если посмотреть на качество футбола и результаты "Оренбурга", то, считаю, что Личка — лучший тренер всего сезона в РПЛ. Всего чемпионата.

Думаю, мало кто сомневался, что Карпин и Федотов будут находиться довольно высоко в таблице. Эти специалисты уже о себе заявили. В принципе они делают то, что и должны делать. А от "Оренбурга" все ждали борьбы за выживание и не очень яркого футбола.

Однако, на мой взгляд, сегодня команда Марцела — самая зрелищная и играющая в РПЛ. Вот это стало для многих сюрпризом.

Лукавить не стану. Хозяева превзошли мои ожидания (»Оренбург« в матче со "Спартаком" — прим.). С другой стороны, в Оренбурге непросто всем, даже гранды попадают в мышеловку Лички. Подкупает, что "Оренбург" и в родных стенах, и на выезде старается играть в футбол, а не паркует "автобус". Думаю, все видели, что оренбуржцы могли победить "Спартак" с более крупным счетом. Столько моментов не реализовали...», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» занимает седьмое место в таблице РПЛ после 20 туров.