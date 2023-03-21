ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон МиранчукБез Головина и Миранчука, но с семью спартаковцами. Сборная России готовится к Ирану
    Все новости спорта

    Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Арсенале»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио АПЛ Футбол Англии Арсенал Трансферы
    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может стать игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает The Sun.

    Сергей Милинкович-Савич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Милинкович-Савич

    Стало известно, что руководство итальянского клуба намерено продать футболиста, так как игрок намерен уйти из «Лацио».

    «Арсенал» намерен воспользоваться ситуацией и подписать Милинковича-Савича. Главный тренер «канониров» Микель Артета считает, что сербский футболист сможет закрыть линию полузащиты, которая требует усиления.

    Действующий контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 36 матчей, забил 6 голов и сделал 8 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА дотащит противостояние до третьей победы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Перед возвращением в Казань «Ак Барс» добьется третьей победы в серии
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • В режиме уничтожения «Рейнджерс» откатают и игру с «Каролиной»
  • «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 3.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  3.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Китай
  • Футбол
  • Послезавтра в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруклин — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сальвадор — Гондурас
  • Футбол
  • Послезавтра в 07:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры