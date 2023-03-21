Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Арсенале»

Полузащитникможет стать игроком лондонского. Об этом сообщает The Sun.

Стало известно, что руководство итальянского клуба намерено продать футболиста, так как игрок намерен уйти из «Лацио».

«Арсенал» намерен воспользоваться ситуацией и подписать Милинковича-Савича. Главный тренер «канониров» Микель Артета считает, что сербский футболист сможет закрыть линию полузащиты, которая требует усиления.

Действующий контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 36 матчей, забил 6 голов и сделал 8 голевых передач.