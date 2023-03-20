Нападающий «Оренбурга» назвал причины удачной игры в домашних матчах

Нападающийвысказался об игре команды в домашних матчах.

«Почему так успешно играем дома и в чём секрет? Топовые болельщики у нас — это первое. Второе, как говорится, дома и стены родные помогают! Всё зависит от психологии.

На выезде плохо играем — это сидит в головах. На "Сочи" настроились по-другому. Каждый подумал, и заслуженно 4:0 победили. Будем дальше работать и на выезде наладим свою игру», — сказал Воробьев Чемпионату.

«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. По результатам домашних матчей оренбургская команда располагается на 2-м месте в лиге — 25 очков в 10-и матчах.