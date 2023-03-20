Баллак прокомментировал победу «Байера» в матче с «Баварией»

Михаэль Баллак Фото: globallookpress.com
«Вы видите, что ребята в хорошей физической форме, что они могут поддерживать высочайший темп, играя каждые три дня, что говорит о правильной тренировочной нагрузке и контроле.
Если учесть сложный календарь, мы вправе говорить о высочайшем уровне подготовки леверкузенской команды и, конечно же, о высокой квалификации ее тренера», — цитирует Баллака DAZN.
«Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 52 очками в активе. «Байер» располагается на 8-й строчке (37).