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    Примера. «Атлетико» примет «Валенсию», «Реал Сосьедад» против «Эльче», противостояние «Барселоны» и «Реала»

    Расписание и результаты матчей 26-го тура Примеры

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    Все поединки проведут за два дня — с 17 по 19 марта.

    «Вальядолид» — «Атлетик» 1:3

    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде одолел «Вальядолид» со счетом 3:1.

    На голы Иньиго Мартинеса, Горки Гурусеты и Микеля Весги хозяева смогли ответить точным ударом Кайла Ларина.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Атлетик 1:3
    Голы: 0:1 Иньиго Мартинес (30'), 0:2 Горка Гурусета (57'), 1:2 Кайл Ларин (74'), 1:3 Микель Весга (пенальти) (78') Вальядолид: Серхио Асенхо, Ivan Fresneda Corraliza (Серхио Леон, 58'), Санчес Хавьер, Джавад Эль-Амик (Хоакин Фернандес, 46'), Серхио Эскудеро (Manuel Pozo, 72'), Мончи, Кике Перес (Альваро Агуадо, 58'), Гонсало Плата, Иван Санчес, Оскар Плано (Лукас Оласа, 72'), Кайл Ларин Атлетик: Горка Гурусета (Алехандро Беренгер, 75'), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 83'), Ойан Сансет (Икер Муньяин, 83'), Нико Уильямс (Микель Баленсиага, 90'), Дани Гарсия, Микель Весга, Юри Берчиче (Ойер Саррага, 90'), Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос Арана, Хулен Агирресабала Предупреждения: Санчес Хавьер (6'), Юри Берчиче (23'), Кайл Ларин (89'), Микель Весга (90 + 1')

    Благодаря этой победе «Атлетик» набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У «Вальядолида» 28 пунктов и 14-я строчка.

    «Альмерия» — «Кадис»

    18 марта, 16:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Жирона»

    18 марта, 18:15 мск

    «Эспаньол» — «Сельта»

    18 марта, 20:30 мск

    «Атлетико» — «Валенсия»

    18 марта, 23:00 мск

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    «Бетис» — «Мальорка»

    19 марта, 16:00 мск

    «Осасуна» — «Вильярреал»

    19 марта, 18:15 мск

    «Реал Сосьедад» — «Эльче»

    19 марта, 18:15 мск

    «Хетафе» — «Севилья»

    19 марта, 20:30 мск

    «Барселона» — «Реал»

    19 марта, 23:00 мск

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