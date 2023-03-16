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    Ван Дейк: Если «Ливерпуль» хочет остаться на уровне последних пяти лет, нужны новички

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк призвал руководство найти новых игроков для команды.

    Вирджил ван дейк
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    Вирджил ван дейк

    «Очевидно, какие-то игроки уйдут, об этом уже было объявлено. Поэтому нам нужно подписывать новых, если мы хотим быть на том уровне, на котором находились последние пять лет. В этом случае нам нужны качественные новички, особенно учитывая мастерство тех, кто уходит. Думаю, это достаточно очевидно.

    Но все знают, что это будет очень непросто. Найти подходящих футболистов крайне трудно, но клуб должен выполнить свою работу.

    У нас впереди еще много матчей, и мы хотим пробиться в Лигу чемпионов. Это тоже помогло бы заинтересовать лучших футболистов мира», — сказал защитник.

    Напомним, что «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» в 1/8 финала с общим счетом 2:6.

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