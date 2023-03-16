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    Билялетдинов: Ряд сорвавшихся трансферов сулил «Химкам» еще большее усиление

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    Ринат Билялетдинов, помощник главного тренера «Химок» Спартака Гогниева, высказался по поводу кадровых изменений в команде.

    Ринат Билялетдинов
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    Ринат Билялетдинов

    «Новичков действительно много, тренерский штаб провел большую работу. Присутствовал, подтверждаю: просмотр видео занимал очень много времени, материал терпеливо изучался часами и днями. После чего возникал вопрос, поедут ли к нам одобренные футболисты, с учетом политической, финансовой и турнирной составляющей.

    Начинались переговоры с участием агентских структур, все это тоже время и хлопоты. Люди приезжали на просмотр, их включали в состав, потом отслеживали показатели полезности, кто‑то уезжал обратно…

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    • Про пришедших могу сказать: все они имеют перспективу роста и способны усилить команду. Ни по одному кандидату у меня не сформировалось отрицательного мнения ни зимой, ни после первых официальных матчей.

    Ряд сорвавшихся трансферов сулил еще большее усиление, но и состоявшиеся (переходы) пойдут нам в плюс. Среди новичков нет таких, кто был бы на голову сильнее прочих, у каждого наряду с положительными качествами есть минусы, но это присуще всем футболистам. Главное, чтобы после адаптации позитив перевесил», — сказал Билялетдинов в интервью «Матч ТВ».

    «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

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