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    Малком: Я по-особенному ощущаю себя в «Зените»

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    Нападающий «Зенита» Малком ответил на вопрос о самых запоминающихся матчах за петербургский клуб.

    Малком
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    Малком

    «Забивать мячи — ​это вообще невероятное чувство, и не так важно, изящно или нет я нанёс удар, пробил животом или носом. Каждый гол — ​событие для меня, особенный момент.

    Это зрители отмечают более или менее красивые, а я люблю их все! Но если вы настаиваете, то могу назвать несколько самых запомнившихся: гол "Пари НН" со штрафного, удар через себя в матче с "Оренбургом", дальний выстрел в ворота "Сочи". Но повторюсь: все голы для меня одинаково приятны на вкус.

    Матчи? На ум сразу приходит много игр: в гостях против ЦСКА, когда я оформил дубль, прошлогодний апрельский матч в Краснодаре, победный Суперкубок против "Спартака".

    Для меня все игры, входящие в эту сотню, особенные, потому что я совершенно по-особенному ощущаю себя в "Зените" и Петербурге с самого начала», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

    В нынешнем сезоне Малком провел 19 матчей за «Зенит» в Премьер-лиге, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.

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