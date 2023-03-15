Малком: Я по-особенному ощущаю себя в «Зените»

Нападающийответил на вопрос о самых запоминающихся матчах за петербургский клуб.

«Забивать мячи — ​это вообще невероятное чувство, и не так важно, изящно или нет я нанёс удар, пробил животом или носом. Каждый гол — ​событие для меня, особенный момент.

Это зрители отмечают более или менее красивые, а я люблю их все! Но если вы настаиваете, то могу назвать несколько самых запомнившихся: гол "Пари НН" со штрафного, удар через себя в матче с "Оренбургом", дальний выстрел в ворота "Сочи". Но повторюсь: все голы для меня одинаково приятны на вкус.

Матчи? На ум сразу приходит много игр: в гостях против ЦСКА, когда я оформил дубль, прошлогодний апрельский матч в Краснодаре, победный Суперкубок против "Спартака".

Для меня все игры, входящие в эту сотню, особенные, потому что я совершенно по-особенному ощущаю себя в "Зените" и Петербурге с самого начала», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Малком провел 19 матчей за «Зенит» в Премьер-лиге, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.