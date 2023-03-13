Де Брёйне: Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны быть лучшей командой в Европе

Полузащитник и капитанвысказался относительно ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против

«Это будет тяжёлая игра, "Лейпциг" крут. Мы встречались с ними в прошлом году, и они в порядке. Жду жёсткой и энергичной игры. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны быть лучшей командой в Европе. Мы были в четвертьфинале и полуфинале, но не сделали последний шаг. Будем стараться каждый год.

Сможет ли титул Лиги чемпионов сделать нашу команду лучше? Нет. Я так не думаю. Если мы просто выиграем ЛЧ и больше ничего, то можно назвать нас лучшими в Европе, но… Не знаю. Каковы критерии того, чтобы быть лучшей командой в лиге? У каждого своё мнение, и мы хотим быть лучшими каждый год», — приводит слова полузащитника Manchester Evening News.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится во вторник, 14 марта. Начало запланировано на 23:00 мск.