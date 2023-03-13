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    Де Брёйне: Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны быть лучшей командой в Европе

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    Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался относительно ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

    Кевин Де Брёйне
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    Кевин Де Брёйне

    «Это будет тяжёлая игра, "Лейпциг" крут. Мы встречались с ними в прошлом году, и они в порядке. Жду жёсткой и энергичной игры. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны быть лучшей командой в Европе. Мы были в четвертьфинале и полуфинале, но не сделали последний шаг. Будем стараться каждый год.

    Сможет ли титул Лиги чемпионов сделать нашу команду лучше? Нет. Я так не думаю. Если мы просто выиграем ЛЧ и больше ничего, то можно назвать нас лучшими в Европе, но… Не знаю. Каковы критерии того, чтобы быть лучшей командой в лиге? У каждого своё мнение, и мы хотим быть лучшими каждый год», — приводит слова полузащитника Manchester Evening News.

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    • Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится во вторник, 14 марта. Начало запланировано на 23:00 мск.

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