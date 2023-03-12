«Брест» — ПСЖ: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Франциина выезде одержал победу надсо счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала забил Карлос Солер, а после счет сравнял Франк Онора.

В компенсированное время от потери очков «парижан» спас Килиан Мбаппе, который забил победный мяч.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — ПСЖ 1:2 Голы: 0:1 Карлос Солер (37'), 1:1 Франк Онора (43'), 1:2 Килиан Мбаппе (90 + 1') Брест: Марко Бизот, Ноа Фадига (Кристоф Эрей, 81'), Ашраф Дари, Лилиан Брассье, Жан-Кевин Дюверн, Пьерр Лис-Мелу, Франк Онора, Харис Белькебла, Уго Маньетти, Ромен дель Кастильо (Феликс Лемарешаль, 76'), Стив Мунье (Жереми ле Дуарон, 67') ПСЖ: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Карлос Солер (Уго Экитике, 81'), Фабиан Руис (Витор Феррейра, 75'), Уоррен Заир-Эмери (Ренату Саншеш, 89'), Марко Верратти, Нуну Мендеш, Перейра Данилу, Серхио Рамос, Тимоте Пембеле (Хуан Бернат, 75'), Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Харис Белькебла (86'), Килиан Мбаппе (86')

Таким образом, ПСЖ закрепился на вершине таблицы с 66 очками и 11-очковым отрывом от «Марселя». «Брест» — 15-й с 23 баллами.