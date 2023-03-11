Талалаев раскритиковал работу арбитра матча «Торпедо» — «Урал»

Главный тренер московскоговысказался относительно поединка против(0:1) в 19-м туре чемпионата России.

«Команда, которая борется за выживание, не может играть так, как мы играли первый тайм сегодня. Ощущения свои передавать не буду, а ошибки исправим с игроками после матча.

Первый тайм смотрел сверху с трибуны, а потом спустился, потому что не хватило терпения немного. Команде надо забивать моменты с пяти метров и все остальное, но еще раз я подошел к арбитру, я приглашал его в перерыве посмотреть на ногу Юзепчука. Когда после таких фолов не дается даже желтой карточки, то все эти лекции, которые читают перед сезоном, где рассказывают о том, что будут защищать игроков, и указания РФС по поводу защиты игроков сходят на нет.

То же самое касается пенальти, он был 200‑процентный. К нам приезжают и говорят: "Если человек развернулся и локтем выбил мяч, то это пенальти". Почему судья даже на VAR не приглашается? Мне есть над чем работать: я буду совершенствовать игру головой моего бразильца который приехал, учить, что на добивании мы должны быть первые. Но правила для всех одинаковые. Поздравляю "Урал" с победой», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Таким образом, «Урал» набрал 25 очков и идет десятый, «Торпедо» по-прежнему последнее.