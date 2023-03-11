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    «Бохум» переиграл «Кельн»

    «Кельн» — «Бохум»: счет 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бохум
    В матче 24-го тура чемпионата Германии «Бохум» на выезде одолел «Кельн» со счетом 2:0.

    «Бохум»
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    «Бохум»

    Победу команде из Бохума принесли точные удары Кевина Штогера с пенальти и Эрхана Машовича.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — Бохум 0:2
    Голы: 0:1 Кевин Штёгер (пенальти) (9'), 0:2 Эрхан Машович (76') Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц, Тимо Хюберс, Юлиан Хабот, Йонас Хектор, Эйе Скири, Эрик Мартель (Матиас Олесен, 77'), Линтон Майна (Саркис Адамян, 78'), Деян Любичич (Денис Хусейнбашич, 67'), Флориан Кайнц (Тим Лемперте, 77'), Дейви Зельке (Штеффен Тиггес, 67') Бохум: Кристофер Антви-Адджей, Филипп Хофман, Такума Асано (Пьер Кунде Малонг, 81'), Энтони Лосийя, Патрик Остерхаге (Мориц Брошински, 82'), Кевин Штёгер, Данило Соарес (Доминик Хайнц, 46'), Иван Ордец, Эрхан Машович, Костас Стафилидис (Сайди Джанко, 71'), Мануэль Риман Предупреждения: Филипп Хофман (29'), Такума Асано (49'), Йонас Хектор (66'), Бенно Шмиц (82')

    Таким образом, заработанные три очка позволили «Бохуму» набрать 22 очка и подняться на 14-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе «Кельна» осталось 27 пунктов и 12-я строчка.

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