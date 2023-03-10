Назначены арбитры на матчи Кубка России

Арбитр Евгений Кукуляк рассудит матч между «Динамо» и «Зенитом» в Пути регионов. Его ассистентами выступят Игорь Князев и Владимир Миневич, резервный арбитр — Николай Волошин. Видеопомощник рефери — Павел Кукуян. Игра пройдет 15 марта.
Полностью список назначений выглядит следующим образом:
Путь РПЛ. 1/2 финала.
14 марта (вторник)
«Спартак» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Дмитрий Сафьян.
15 марта (среда)
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Дмитрий Мосякин.
Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап.
14 марта (вторник)
«Акрон» — «Локомотив»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе.
15 марта (среда)
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Максим Гаврилин.
16 марта (четверг)
«Пари НН» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Веретешкин.