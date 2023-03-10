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    Назначены арбитры на матчи Кубка России

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    Стали известны назначения на матчи 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

    Назначены арбитры на матчи Кубка России
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    Назначены арбитры на матчи Кубка России

    Арбитр Евгений Кукуляк рассудит матч между «Динамо» и «Зенитом» в Пути регионов. Его ассистентами выступят Игорь Князев и Владимир Миневич, резервный арбитр — Николай Волошин. Видеопомощник рефери — Павел Кукуян. Игра пройдет 15 марта.

    Полностью список назначений выглядит следующим образом:

    Путь РПЛ. 1/2 финала.

    14 марта (вторник)

    «Спартак» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Дмитрий Сафьян.

    15 марта (среда)

    «Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Дмитрий Мосякин.

    Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап.

    14 марта (вторник)

    «Акрон» — «Локомотив»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе.

    15 марта (среда)

    «Ахмат» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Максим Гаврилин.

    16 марта (четверг)

    «Пари НН» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Веретешкин.

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