Брэйтуэйт: Мы должны верить в свои шансы на победу в матче с «Реалом»

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего матча с мадридскими рассказал о личных целях на остаток сезона.

«Ожидал ли я, что забью восемь голов? Да, я уверен в своих шансах и каждый раз, когда начинается сезон, думаю о том, чтобы забить как минимум 10 голов.

Но для меня важнее всего, чтобы мы выигрывали игры. Главное — набрать три очка в каждой игре.

Это будет очень сложный матч. "Реал" тоже нуждается в победе и находится под большим давлением. Мы должны верить в свои шансы и в то, что мы можем победить.

Каждый сезон есть команды, которые побеждают на "Бернабеу". Мы должны показать максимум, чтобы выиграть игру», — приводит слова Брейтуэйта Mundo Deportivo.

«Реал» и «Эспаньол» встретятся 11 марта в рамках 25-го тура испанской Примеры.

Мадридская команда занимает 2-е место в турнирной таблице испанского чемпионата с 53 очками в активе. «Эспаньол» располагается на 13-й строчке (27).