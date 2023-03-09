ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Брэйтуэйт: Мы должны верить в свои шансы на победу в матче с «Реалом»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Эспаньол Реал Мадрид
    Нападающий «Эспаньола» Мартин Брэйтуэйт поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» и рассказал о личных целях на остаток сезона.

    Мартин Брэйтуэйт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Брэйтуэйт

    «Ожидал ли я, что забью восемь голов? Да, я уверен в своих шансах и каждый раз, когда начинается сезон, думаю о том, чтобы забить как минимум 10 голов.

    Но для меня важнее всего, чтобы мы выигрывали игры. Главное — набрать три очка в каждой игре.

    Это будет очень сложный матч. "Реал" тоже нуждается в победе и находится под большим давлением. Мы должны верить в свои шансы и в то, что мы можем победить.

    Каждый сезон есть команды, которые побеждают на "Бернабеу". Мы должны показать максимум, чтобы выиграть игру», — приводит слова Брейтуэйта Mundo Deportivo.

    «Реал» и «Эспаньол» встретятся 11 марта в рамках 25-го тура испанской Примеры.

    Мадридская команда занимает 2-е место в турнирной таблице испанского чемпионата с 53 очками в активе. «Эспаньол» располагается на 13-й строчке (27).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
  • Создаст ли «Спортинг» проблемы «Арсеналу»?
  • «Спортинг» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Остановит ли «Ференцварош» «Байер»?
  • «Байер» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Байер — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Севилья — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры