ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТравмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром
  • 11:42
    • «Ростов» раздает бесплатные билеты девушкам на ближайший матч РПЛ
  • 11:18
    • Неймар намерен остаться в «ПСЖ»
  • 10:13
    • «Милан» хочет приобрести полузащитника «Челси»
    Все новости спорта

    «Ростов» раздает бесплатные билеты девушкам на ближайший матч РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов РПЛ Футбол России Болельщики
    «Ростов» дарит билеты девушкам в преддверии 8 марта на ближайший матч в чемпионате России.

    Болельщицы «Ростова» смогут бесплатно посетить домашнюю игру с «Пари НН» при наличии Fan ID
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Болельщицы «Ростова» смогут бесплатно посетить домашнюю игру с «Пари НН» при наличии Fan ID

    «В преддверии самого красивого и женственного праздника весны мы решили сделать подарок каждой болельщице нашего клуба!

    Приходите в кассы "Ростов Арены" и стадиона "Олимп" им. Виктора Понедельника и забирайте билет на матч "Ростов" — "Пари НН".

    Для того чтобы его получить, при себе нужно иметь паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение», — говорится в сообщении пресс-службы донского клуба.

  • Полный Fan ID. Футбол в РПЛ вернулся, а фанаты — нет
  • Как электронный паспорт болельщика добивает российский футбол
  • Вчера

    • В 19-м туре РПЛ «Ростов» встретится на своем поле с «Пари НН». Матч пройдет 12 марта, начало — в 19:30 мск.

    С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Боруссия» выбить «Челси» из Лиги чемпионов?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще одна уверенная победа «Бенфики»
  • «Бенфика» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Лацио» забьёт и не пропустит?
  • «Лацио» — АЗ «Алкмаар». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ламия — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Флора
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры