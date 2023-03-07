«Ростов» раздает бесплатные билеты девушкам на ближайший матч РПЛ

дарит билеты девушкам в преддверии 8 марта на ближайший матч в чемпионате России.

«В преддверии самого красивого и женственного праздника весны мы решили сделать подарок каждой болельщице нашего клуба!

Приходите в кассы "Ростов Арены" и стадиона "Олимп" им. Виктора Понедельника и забирайте билет на матч "Ростов" — "Пари НН".

Для того чтобы его получить, при себе нужно иметь паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение», — говорится в сообщении пресс-службы донского клуба.

В 19-м туре РПЛ «Ростов» встретится на своем поле с «Пари НН». Матч пройдет 12 марта, начало — в 19:30 мск.

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.