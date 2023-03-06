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    Известен состав сборной Украины на матч отбора на Евро-2024 против Англии

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины Сборная Англии Футбол Англии
    Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Украины Руслан Ротань объявил список футболистов, которые вызваны на мартовский матч отбора на Евро-2024 против Англии.

    сборная Украины
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    сборная Украины

    Список из 26 футболистов опубликован на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

    Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба — «Шахтер» Донецк).

    Защитники: Александр Караваев («Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Эдуард Соболь («Страсбур», Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба — «Днепр-1» Днепр).

    Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — «Динамо» Киев), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЭ), Руслан Малиновский («Олимпик» Марсель, Франция), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Евгений Коноплянка («Краковия» Краков, Польша).

    Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр).

    Резервный список

    Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Никита Шевченко («Александрия»).

    Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба — «Динамо» Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк («Днепр-1» Днепр), Денис Мирошниченко («Александрия»), Виктор Коваленко («Специя», Италия), Даниил Игнатенко («Бордо», Франция).

    Поединок между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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