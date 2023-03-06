Известен состав сборной Украины на матч отбора на Евро-2024 против Англии

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Украиныобъявил список футболистов, которые вызваны на мартовский матч отбора на Евро-2024 против Англии.

Список из 26 футболистов опубликован на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба — «Шахтер» Донецк).

Защитники: Александр Караваев («Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Эдуард Соболь («Страсбур», Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба — «Днепр-1» Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — «Динамо» Киев), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЭ), Руслан Малиновский («Олимпик» Марсель, Франция), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Евгений Коноплянка («Краковия» Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр).

Резервный список Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Никита Шевченко («Александрия»).

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба — «Динамо» Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк («Днепр-1» Днепр), Денис Мирошниченко («Александрия»), Виктор Коваленко («Специя», Италия), Даниил Игнатенко («Бордо», Франция).

Поединок между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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