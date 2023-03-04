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    «Брайтон» забил 4 мяча в ворота «Вест Хэма»

    «Брайтон» — «Вест Хэм»: счет 4:0, обзор голов

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    «Брайтон» в домашнем поединке 26-го тура АПЛ разгромил «Вест Хэм» со счетом 4:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «чаек» голом и результативной передачей отличился полузащитник Алексис Макаллистер. По голу забили Йоэл Велтман, Каору Митома и Дэнни Уэлбек. У Паскаля Гросса ассист.

    У «Брайтона» теперь 38 очков после этого матча. В таблице коллектив Роберто Де Дзерби занимает 8-ю позицию.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм 4:0
    Голы: 1:0 Алексис Мак Аллистер (пенальти) (18'), 2:0 Йоэл Велтман (52'), 3:0 Каору Митома (69'), 4:0 Дэнни Уэлбек (89') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Тарик Лампти (Йоэл Велтман, 16'), Адам Уэбстер, Льюис Данк, Первис Эступинан (Facundo Valentin Buonanotte, 76'), Паскаль Гросс, Мойсес Кайседо, Соломон Марч (Дэнни Уэлбек, 76'), Алексис Мак Аллистер, Каору Митома (Хулио Сесар Энсисо, 83'), Эван Фергюсон (Джереми Сармиенто, 83') Вест Хэм: Саид Бенрахма (Пабло Форнальс, 46'), Дэнни Ингс, Джаррод Боуэн, Лукас Пакета (Мануэль Лансини, 75'), Деклан Райс, Томаш Соучек (Флинн Даунс, 75'), Эмерсон, Анджело Огбонна (Курт Зума, 69'), Наиф Агер, Бенджамин Джонсон, Альфонс Ареола Предупреждения: Томаш Соучек (55'), Джаррод Боуэн (58'), Деклан Райс (60')

    «Вест Хэм» 3 матча из 4 последних во всех турнирах. В АПЛ команда Дэвида Мойеса идет 16-й с 23 баллами.

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