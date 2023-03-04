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    «Арсенал» — «Борнмут». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ между лондонским «Арсеналом» и «Борнмутом»

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    «Арсенал»
    Сегодня в 18:00 по московскому времени лидер турнирной таблицы чемпионата Англии «Арсенал» дома сыграет с «Борнмутом». За ходом матча на «Эмирейтс» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    Лондонцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ и с отрывом в 5 баллов опережают идущий вторым «Манчестер Сити». На счету «Арсенала» 60 очков в 25-ти матчах: 19 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 56:23.

    «Арсенал» подходит ко встрече против «Борнмута» с трехматчевой победной серией. Подопечные Микеля Артеты успешно сыграли на выезде против «Астон Виллы» (2:4) и «Лестера» (1:0), а в крайнем туре дома без проблем разобрались с «Эвертоном» (4:0). Дубль в составе «канониров» оформил Мартинелли, еще по одному забитому мячу на счету Сака и Эдегора.

    «Борнмут»

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    «Борнмут» идет в зоне вылета и на данный момент занимает предпоследнюю 19-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды 21 очко в 24-х матчах: 5 побед, 6 ничьих и 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей «Борнмута» составляет 22:48.

    У «Борнмута» лишь одна победа в 9-ти последних матчах. В 24-м туре подопечные Гари О’Нила с минимальным счетом обыграли на выезде «Вулверхэмптон» (1:0). Свой последний матч в чемпионате «Борнмут» проводил дома против одного из лидеров чемпионата — «Манчестер Сити».

    Уже в первом тайме «вишни» пропустили от «горожан» трижды, а во втором тайме гости забили еще, на что «Борнмут» смог ответить лишь голом престижа. Коллектив Гари О’Нила уступил со счетом 1:4, потерпев 6-е поражение в 9-ти последних матчах.

    Личные встречи

    В первом круге «Арсенал» на выезде с крупным счетом переиграл своего соперника (3:0). Всего за 10 последних матчей на счету «канониров» 7 побед, один раз успех праздновал «Борнмут» и еще дважды между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут» с коэффициентом 2.67.

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