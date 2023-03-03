Нигматуллин: Для «Локомотива» каждый матч — стресс

Бывший вратарь «Локомотива»считает, что у «железнодорожников» могут быть проблемы в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России против тольяттинского

«Понятно, что это команды из разных дивизионов. Хотя "Локомотив" может и в стыки попасть, с ФНЛ может сразиться, но надеемся, что этого не произойдет.

Хороший ли это жребий? В "Торпедо" тоже считали, что это хороший жребий, но получилось по-другому. Конечно, "Акрон" будет послабее, чем "Спартак", который устроил взбучку "Локомотиву", но в то же время в нынешней ситуации красно-зеленым во всех матчах непросто.

Пока нет устойчивой игры, устойчивого результата, каждая игра — стресс. Надеюсь, что этот стресс они преодолеют», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».