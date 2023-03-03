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    Нигматуллин: Для «Локомотива» каждый матч — стресс

    Футбол Локомотив Акрон Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что у «железнодорожников» могут быть проблемы в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России против тольяттинского «Акрона».

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Понятно, что это команды из разных дивизионов. Хотя "Локомотив" может и в стыки попасть, с ФНЛ может сразиться, но надеемся, что этого не произойдет.

    Хороший ли это жребий? В "Торпедо" тоже считали, что это хороший жребий, но получилось по-другому. Конечно, "Акрон" будет послабее, чем "Спартак", который устроил взбучку "Локомотиву", но в то же время в нынешней ситуации красно-зеленым во всех матчах непросто.

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    • Пока нет устойчивой игры, устойчивого результата, каждая игра — стресс. Надеюсь, что этот стресс они преодолеют», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

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