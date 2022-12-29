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    Sport.es назвало лучших игроков года, Роналду в списке главных разочарований

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    Испанское издание Sport.es составило два списка игроков, в которые поместило лучших и худших игроков уходящего года.

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    Топ-10 лучших игроков
    • Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Карим Бензема («Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

    Напомним, что Карим Бензема получил «Золотой мяч», а Лионель Месси выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины.

    Топ-10 разочарований
    • Эден Азар («Реал» Мадрид), Жоау Феликс («Атлетико» Мадрид), Поль Погба («Ювентус»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла), Артур (»Ливерпуль«), Илаш Мориба (»Валенсия«), Тимо Вернер (»РБ Лейпциг«), Гарет Бэйл (»Лос-Анджелес«), Криштиану Роналду (без клуба).

    Криштиану Роналду является единственным игроком в двух списках, который пока что без клуба. Напомним, что вместе со сборной Португалии он дошел до 1/4 финала мундиаля, где команда проиграла Марокко.

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